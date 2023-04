Figueira: É preso um latrocida de 59 anos

Captura do elemento aconteceu em Curiúva

A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem, de 32 anos, suspeito do latrocínio de João Bernardino Ribeiro, de 59, ocorrido no dia 5 de janeiro, em Figueira. A captura foi realizada nesta terça-feira (25), em Curiúva. O segundo suspeito foi preso em fevereiro.

Durante a abordagem, os policiais civis também flagraram o suspeito em posse de uma espingarda calibre 36 e uma motosserra sem licença ambiental. Ele foi autuado pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e porte e uso de motosserra sem licença ambiental.

O indivíduo foi encaminhado à cadeia pública de Telêmaco Borba.

CRIME – Na ocasião do fato, a vítima foi atingida com golpes de madeira e esfaqueado dentro do próprio estabelecimento comercial. Na sequência, os suspeitos fugiram com o veículo.

O delegado da PCPR Mikail Moss explica que a motivação do crime está ligada a subtração do carro de Bernadino. Os envolvidos não possuíam nenhuma relação.

“Durante as diligências, localizamos o veículo abandonado e queimado no município de Sapopema, e apuramos que ao menos dois indivíduos participaram do latrocínio, sendo identificados e presos”, complementa o delegado.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra latrocínios. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (43) 3545-1263, diretamente à equipe de investigação (Fonte: PCPR / Via Atento a Rede).