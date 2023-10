Folha de PALMEIRA deixou mais de 3 mil sem luz em S.Antônio

Na tarde desta quinta-feira no centro

Em torno de 15h40m desta quinta-feira, dia cinco, houve interrupção de energia elétrica na área central de Santo Antônio da Platina. Alguns bairros próximos também sofreram queda, porém apenas por cerca de um minuto.

No centro, prosseguiu a falta de luz (com os transtornos que provoca) até mais ou menos 17h35m, quando a Copel fez manobras com duas equipes.

A causa foi uma folha de palmeira que caiu sobre a alta tensão e fechou curto circuito, o que acionou o sistema de proteção de segurança do sistema (fotos) na rua Arthur Franco, próximo ao CEDI (Centro de Diagnóstico e Imagem).

Ficaram sem eletricidade no período 877 unidades, ou seja, cerca de três mil consumidores, sem contar visitantes e clientes nos imóveis e ruas.