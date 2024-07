Frederico Araújo é o campeão da Fetexas de 2024 (veja vídeos)

Completou cinco montarias chegando aos 439,50 pontos

Quando a porteira se abriu para a última montaria da Fetexas 2024 a diferença que separava Frederico Araújo do líder da competição, Sebastião Moreira, era de 86 pontos. Montado no touro Despacito, da Companhia Canaã, Frederico alcançou a maior nota da etapa, e com os 90,25 pontos obtidos, conquistou a fivela de campeão numa virada espetacular.

A prova integra o campeonato da Ekip Rozeta, que premiará o campeão da temporada com uma casa 100% equipada com energia solar, num patrocínio da empresa EcoPower. Devido à importância que o rodeio vem conquistando nas últimas edições da Fetexas, o proprietário do Campeonato, Enrique Moraes, prestigiou o evento e foi o comentarista de sexta a domingo (21), quando foi realizada a grande final.

“É um orgulho muito grande para nós organizadores contar com a presença do grande nome do rodeio nacional. Procuramos oferecer ao público um rodeio de alta qualidade, com touros das melhores companhias, peões gabaritados e a equipe muito profissional da Companhia Original Macarroni. Queremos agradecer muito ao Enrique Moraes e esperamos que o rodeio cresça cada vez mais em Jacarezinho”, destacou Airton Setti, presidente da Associação de Eventos Culturais de Jacarezinho e responsável pela organização geral da Fetexas nas últimas três edições.

Em disputa acirrada, o vice-campeonato ficou com Sebastião Moreira (435,25 pontos), que montou o touro Marca Passo, seguido por Luiz Gustavo da Silva, que montou o touro Futuro.

Completaram o pódio Denis Rodrigues e Thiago Coelho, que montaram os touros Violeiro e Cangaceiro da Original, respectivamente.

A fivela de campeão e o cheque da premiação foram entregues por Homero Pavan Filho e Manoela, Rainha Teen da 29.a Fetexas.

