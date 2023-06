Furta em Guapirama mas é preso em Santo Antônio (veja vídeo)

Recuperados cerca de R$ 4.600,00 que o ladrão havia levado

Exclusivo: A Polícia Militar recebeu informações de furto no supermercado “Sol Nascente”, em Guapirama, que o autor estaria se deslocando para Santo Antônio da Platina. Assim, foram até o antigo auto posto “Chapadão”, atual “Juninho” na rodovia BR-153, em que deram a informação de que lá havia suspeito com comportamento estranho, no interior dos banheiros.

O sargento Junior e os soldados Jonatho e Luis Carlos então se posicionaram em frente ao local e abordaram o rapaz, que posteriormente foi identificado.

Em busca pessoal, com ele encontrados R$ 33,00. Indagado sobre o que fazia, respondeu sem coerência e com muito nervosismo, o que levantou mais dúvidas. No interior do sanitário, havia uma mochila preta contendo mais R$ 37,00, e dentro do lixo, uma sacola de cor branca com R$ 4.540,00. O criminoso não respondeu sobre a origem do dinheiro, mas afirmou ser sua a quantia encontrada.

Com acesso às imagens do furto o individuo foi reconhecido como autor do crime realizado na cidade de Guapirama. Recebeu voz de prisão e o dinheiro foi apreendido.

Na Delegacia, a vítima reconheceu a quantia apreendida e afirmou ser sua.