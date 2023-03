Promoção das polícias militar e civil

Neste sábado (25) acontecerá a 2ª edição do “Futdelas”, futebol feminino beneficente no combate à violência doméstica em Jacarezinho.

A organização é das polícias civil e militar.

Terá início às 16 horas, no Ginásio do SESC (Serviço Social do Comércio).

A entrada é de um quilo de alimento não perecível ou itens de higiene pessoal.