Gata da Semana é de CARLÓPOLIS (vídeos)

Nádia Macedo exibe charme e elegância

Com um sorriso encantador e uma energia contagiante, conheçam Nádia Macedo da Silveira, a nova Gata da Semana.

Com seus 27 anos, é um exemplo de determinação e carisma. Cursando Educação Física na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), divide seu tempo entre Carlópolis, onde reside, e Jacarezinho, devido aos compromissos acadêmicos.

Apaixonada por musculação, Nádia mantém uma rotina regrada e cheia de atividades. “Nada é tão difícil que você não possa fazer,” é a frase que norteia sua vida, refletindo sua mentalidade positiva e sua perseverança diante dos desafios. Entre seus objetivos, está concluir o bacharelado em Educação Física e, futuramente, se especializar em Nutrição, mostrando seu comprometimento com a saúde e bem-estar, tanto próprio quanto dos outros.

Além de seus estudos e treinos, Nádia adora sair com as amigas, organizar suas tarefas diárias e, claro, registrar momentos com muitas fotos. Quem tem o privilégio de conviver com Nádia conhece bem seu lado divertido. Sempre pronta para fazer uma piada, inclusive sobre si mesma, ela traz leveza e alegria para a vida daqueles que a cercam. Sua habilidade de transformar qualquer situação em um momento agradável é uma das muitas qualidades que a tornam especial.

E agora, ela emerge como a maravilhosa Gata da Semana.