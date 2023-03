GeniusCon e Ficafé serão em outubro

Eventos de negócios, inovações e novas tecnologias estão sendo preparados

Jacarezinho se prepara para receber grandes eventos que prometem movimentar a cidade em outubro deste ano. A GeniusCon 2023, feira de inovação, ciência e tecnologia, ocorrerá nos dias 4, 5 e 6, enquanto a 16.a Ficafé e 2.a Feira de Sabores do Norte Pioneiro serão realizadas nos dias 17, 18 e 19.

A GeniusCon é uma das maiores feiras de tecnologia e inovação do país, e trará para Jacarezinho e todo o Norte Pioneiro a oportunidade de ver em primeira mão novidades tecnológicas de empresas e startups nacionais, com a difusão de conhecimento. A feira tem como objetivo conectar estudantes, pesquisadores, empresários e a população em geral para a troca de informações e experiências no campo da tecnologia e inovação.

Já a Ficafé e Feira de Sabores do Norte Pioneiro são eventos importantes para a região, que é um dos maiores produtores de café do Paraná. O evento trará novidades em técnicas e equipamentos utilizados na cafeicultura, além de oferecer uma variedade de produtos relacionados ao café e à gastronomia regional.

Além de promover o intercâmbio de conhecimento entre profissionais e estudantes, essas feiras têm um papel importante na economia local, atraindo visitantes e turistas, e estimulando a geração de negócios e empregos na Região. A realização desses eventos é uma oportunidade única para a cidade de Jacarezinho e o Norte Pioneiro mostrarem sua capacidade de receber grandes eventos e fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico em toda a região.

Serviço:

https://www.geniuscon.com.br

https://www.ficafe.com.br