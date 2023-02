Governo reforça apoio às micro e pequenas empresas do Paraná

Além de atrair empresas de grande porte, a Secretaria Estadual de Indústria, Comércio e Serviços (SEIC) vai executar um plano estratégico para apoiar os micro e pequenos negócios para fortalecer toda a cadeia produtiva do Estado. Essa foi a mensagem encaminhada aos representantes de 13 federações do setor produtivo do Paraná nesta segunda-feira (27) pelo secretário da pasta, Ricardo Barros (foto).

Ele assumiu o assento do Governo do Estado no Conselho Deliberativo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Paraná (Sebrae-PR).

“Quando se atrai um grande empreendimento ao Paraná, em torno dele diversos micro e pequenos empreendedores também participam, já que são fornecedores de serviços ou de insumos para essa estrutura que vem ao Estado. Então queremos que essa articulação ocorra de forma ordenada e que possamos trazer para quem decide se instalar no Paraná a tranquilidade de que terá fornecedores de qualidade para manter seu negócio operando com rentabilidade, qualidade e velocidade”, enfatizou Barros na cerimônia de posse na sede do Sebrae-PR em Curitiba.

Segundo o secretário estadual, o Governo do Paraná tem sido um elo de cooperação com o Sebrae há muito tempo. A aproximação agora ganha mais força com a criação da SEIC, pasta voltada exclusivamente para os setores produtivos.

“O Governo tem trabalhado em cooperação com o Sebrae, que é uma iniciativa privada com a participação do poder público, colaborando e somando esforços para que o ambiente de negócios no Paraná melhore. O trabalho terá continuidade e o Estado segue alinhado e cooperativo com o setor produtivo”, afirmou Barros.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-PR, Ercilio Santinoni, avaliou como positiva a criação da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços. O dirigente, que também é presidente da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Fampepar), afirma que a pasta vai acentuar a atração de grandes investimentos ao Estado, mas também o suprimento de serviços e matéria-prima dessas grandes corporações a partir dos micro e pequenos negócios, os quais colaboram significativamente na redução da fila de desemprego.

“Para o Sebrae é importante ter essa visão de governo com a nova Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços porque já contamos com as federações, que são empresariais, mas quem pode trazer as aspirações em termos de desenvolvimento econômico é justamente essa nova pasta”, argumenta Santinoni.

Um levantamento do próprio Sebrae-PR com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do governo federal mostra que as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 81,9% das vagas de emprego criadas no Paraná em 2022 (96.795 das 118.149 vagas).

Com esses quase 120 mil novos empregos entre janeiro e dezembro do ano passado, o Paraná ficou na quarta colocação nacional, atrás apenas de São Paulo (432.476), Minas Gerais (159.927) e Rio de Janeiro (128.061). O setor de serviços foi o que mais gerou emprego, com 52.545 novos vagas. Na sequência, vieram comércio (20.586), indústria e transformação (11.679) e construção (9.960).