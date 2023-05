‘Grupo 2 Irmãos’ faz Promoção Especial

Até domingo ninguém pagará frete

O Grupo 2 Irmãos, em comemoração ao Dia Nacional do Café, 24 (nesta quarta-feira, dia 24) a loja online www.grupo2irmaos.com.br tem uma oferta especial para todos até domingo que vem (28).

Todos os pedidos de café feitos em na loja virtual terão frete grátis para qualquer lugar do país. As formas de pagamento são Boleto, Cartão e Pix.

SEM LIMITE DE COMPRA!

Cafés que já estão presente na mesa dos brasileiros:

Café Alvorada – Café Florão – Café Ghini – Café da Manhã – Café Ituano – Café Bury – Café no Bule – Café Paulista – Café Vilas Boas – Café Pro Tork – Café Caturra – Café Platinence.

Também o Filtro Alvorada, Cappuccino Alvorada e o Sachês Ghini.

É a oportunidade perfeita para saborear os melhores grãos de café, com toda a comodidade de receber sua encomenda em casa, sem custo adicional. E ainda pode comprar para presentear quem você ganha. O Grupo 2 Irmãos é conhecido pela qualidade excepcional de seus produtos e está ansioso para levar o sabor incomparável do café brasileiro até você.

Lembrando que todos os cafés possuem certificados de qualidade pela ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café).

Não perca tempo. Acesse o site durante essa semana especial e faça seu pedido. Aproveite a promoção de frete grátis e desfrute um café perfeito, cheio de aroma e sabor.

O café é uma paixão nacional e merece ser celebrado. O Dia Nacional do Café é uma oportunidade para homenagear essa bebida tão amada e compartilhá-la com amigos e familiares. E não há maneira melhor de fazer isso do que com um café de qualidade, enviado diretamente para sua casa, sem custos adicionais.

Aproveite essa chance única e experimente o café do Grupo 2 Irmãos. Tenha uma semana cheia de sabor e celebre o Dia Nacional do Café. Embarque nessa experiência e descubra por que somos apaixonados por café. Para fazer seu pedido e aproveitar o frete grátis, visite o site entre 22/05 e 28/05. Não deixe passar essa oportunidade.

Ficou com dúvida?