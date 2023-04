Hexacampeão se exibe em Curitiba

Piloto Luquinha é uma das atrações do Wheeling no Centro de Eventos do Positivo, dentro do Parque Barigui

Luquinha, hexacampeão brasileiro de wheeling na categoria principal da modalidade, a Pro Motor, é uma das atrações do Old & Low Car, que acontece entre os dias 6 e 9 de abril, no Centro de Eventos do Positivo, localizado dentro do Parque Barigui, em Curitiba (PR).

O piloto que tem o patrocínio da Pro Tork, a maior fabricante de motopeças da América Latina, promete agitar ainda mais a feira, conhecida como uma das mais completas do universo automotivo do Sul do Brasil. Com uma motocicleta CBR600RR especialmente preparada, ele executa diversas manobras radicais.

Todos os dias ele entrará em cena no fim da tarde. Vale a pena prestigiar e ainda conferir o restante da programação, que conta com exposição de veículos, produtos e serviços. O ingresso custa a partir de R$ 20 e pode ser adquirido através do link https://www.diskingressos.com. br/evento/4546/08-04-2023/pr/ curitiba/old-low-car-curitiba.

Serviço – 4ª Edição da Old & Low Car Curitiba

O que: Show com Luquinha – hexacampeão brasileiro de wheeling

Quando: 6 a 9 de abril

Onde: Centro de Eventos do Positivo – Curitiba (PR)

Horário: Quinta – 14h às 22h / Sexta, sábado e domingo – 10h às 20h

Ingressos: https://www.diskingressos.com. br/evento/4546/08-04-2023/pr/ curitiba/old-low-car-curitiba