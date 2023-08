Histórico escolar na rede estadual só no formato digital agora

Por meio da Área do Aluno (no portal da Secretaria), garantindo a emissão em até 7 dias a partir da solicitação

Documento que detalha a trajetória completa do estudante desde os primeiros anos letivos, o histórico escolar é indispensável para garantir a continuidade dos estudos e – em alguns casos – o ingresso no mercado de trabalho. Para facilitar a solicitação e retirada da documentação, a partir desta semana a emissão dos históricos se dará de forma totalmente virtual, tanto para alunos quanto para egressos da rede estadual de ensino do Paraná.

A medida, implementada pelo governo estadual, por meio da Secretaria da Educação (Seed-PR), tem por objetivo tornar o acesso à documentação mais simples, ágil e rápido, por meio da Área do Aluno, no portal da Secretaria da Educação, garantindo a emissão em até 7 dias a partir da solicitação.

Segundo o secretário da Educação, Roni Miranda, a adoção da emissão digital de históricos escolares é especialmente benéfica para o estudante em processo de transferência, inscrições em cursos superiores ou em oportunidades de emprego, agilizando o trâmite e tornando o processo mais eficiente para o estudante.

“O formato digital, além de evitar o deslocamento dos estudantes e a longa espera pela emissão do documento físico, garante que com apenas alguns cliques, eles acessem seus históricos de maneira rápida e conveniente, a qualquer hora e em qualquer lugar, desde que tenham acesso à internet. Além disso, a versão virtual permite um arquivamento seguro e duradouro dos registros acadêmicos, minimizando a chance de perdas ou danos ao documento físico”, destaca.

Confira o passo a passo para solicitar o histórico escolar digital:

Para alunos da rede estadual:

1 – Acesse a Área do Aluno e clique na função “histórico escolar”

2 – Selecione o nome do requerente e a série na qual estuda

3 – Clique em “solicitar”

4 – Digite o código de validação recebido no celular e clique em “confirmar”

5 – Histórico Escolar solicitado com sucesso

Para emissão via Portal PIÁ:

1 – Acesse/logue no Portal PIÁ

2 – Selecione a opção 1 e clique em “guia de serviços” e, em seguida em “documentos”

3 – Clique na opção “documentação escolar” e, depois, em “solicitar histórico escolar”

4 – Clique no final da página em “solicitar”

ou

1 – Selecione a opção 2 e digite “histórico escolar” no campo “o que você procura hoje?”

2 – Solicite no chatbox clicando em “solicitar histórico escolar”

3 – Clique no final da página em “solicitar”

Para egressos (ex-alunos) da rede estadual:

1 – Acesse a Área do Aluno

2 – Clique na tela inicial (sem necessidade de fazer login) na opção “sou ex-aluno e quero solicitar o meu histórico escolar”

3 – Preencha os dados pessoais solicitados conforme consta no documento oficial de identificação

4 – Informe o telefone celular e endereço de e-mail pessoal

5 – Anexe uma cópia digital do documento oficial de identificação

6 – Clique no final da página em “solicitar”

7 – Aguarde o envio das orientações para impressão no endereço de e-mail informado