Homem morre aos 35 afogado no Rio Itararé

Um homem morreu afogado no Rio Itararé em São José da Boa Vista. O corpo da vítima foi encontrado na tarde desta quarta-feira (13) pela equipe do Corpo de Bombeiros de Ibaiti.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha Extra, a vítima é um homem de 35 anos que não teve sua identidade revelada. Segundo relatos de testemunhas, ele e mais duas pessoas estavam pescando em uma balsa quando, no fim da tarde da terça-feira (12), o homem resolveu nadar para se refrescar. Ele teria pulado da balsa no rio, submergiu e não foi mais visto.

Diante da situação, a equipe do Corpo de Bombeiros de Ibaiti foi acionada e esteve no local realizando buscas pelo homem que foi encontrado por volta das 14h00 desta quarta-feira próximo ao Porto de Areia São Francisco.

O corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho. A equipe da Polícia Civil foi acionada para acompanhar a ocorrência e a situação deve ser investigada.

Fonte: Folha Extra