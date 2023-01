Identificado e preso autor de roubo (vídeo)

Crime aconteceu no Aparecidinho II em Santo Antônio da Platina

Por volta de 00h:30m do último dia nove numa via pública no Bairro Aparecidinho II, Santo Antônio da Platina, um homem em posse de pedaço de pau, agrediu a vítima, de 64 anos de idade, com um golpe na cabeça.

Em seguida, roubou R$ 250,00 da carteira e um aparelho celular.

A vítima foi encontrada desacordada por uma moradora da vizinhança.

Investigadores da Polícia Civil iniciaram diligências e obtiveram imagens que auxiliaram na identificação do criminoso, elemento de 39 anos, que já possuía mandado de prisão em aberto por descumprir condições do regime semiaberto.

Localizado, o marginal foi preso pelos investigadores no começo da tarde desta quinta-feira (19) sendo encaminhando em seguida para Cadeia Pública de Andirá.