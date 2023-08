Identificado surto de conjuntivite em Band

Atividades do Centro Municipal de Educação Infantil Yoricide Miyoshi são suspensas uma semana

Em 16 de agosto de 2023, o departamento de vigilância de Bandeirantes emitiu um alerta sobre um surto de conjuntivite que está afetando um número significativo de pessoas na região dos bairros: Huberto Teixeira I e II, Vila São Geraldo, Invernada, Conj. Morumbi, Yara, Maria Bertho Meneghel, Vila São Vicente e Nossa Senhora Aparecida. As atividades do Centro Municipal de Educação Infantil Yoricide Miyoshi, localizado na rua Pref. Agenor Ferreira dos Santos, 927 – Conjunto Huberto Teixeira I estão suspensas até o dia 23 de agosto. A medida visa sensibilizar a comunidade e promover medidas preventivas para conter a disseminação da infecção.

Os sintomas típicos incluem olhos vermelhos, coceira, lacrimejamento excessivo, desconforto, ardência e sensação de areia nos olhos. Quem manifesta esses sintomas da doença deve procurar ajuda médica o quanto antes na Unidade de saúde mais próxima, tomando cuidado, enquanto isso, com a possível proliferação da doença a familiares e amigos mais próximos.

Profissionais de saúde estão sendo mobilizados para atender os casos mais graves e prestar orientações aos pacientes. O tratamento irá envolver soro fisiológico e colírios, e poderá levar de 5 a 15 dias, dependendo da gravidade da doença.

Nesse período, recomenda-se o afastamento completo das atividades de trabalho. Em suas residências, no entanto, as pessoas devem tomar alguns cuidados para evitar passar adiante a doença.

Prevenção e Cuidados:

Para evitar a disseminação da conjuntivite, as autoridades de saúde recomendam:

Higienização Regular: Lave as mãos frequentemente com água e sabão, especialmente após tocar nos olhos.

Evite Contato Direto: Evite tocar nos olhos com as mãos sujas e evite compartilhar objetos pessoais, como toalhas.

Uso de Lentes de Contato: Se você usa lentes de contato, siga rigorosamente as instruções de higiene e evite usá-las durante a infecção.

Evite Ambientes Fechados e Compartilhados: Caso esteja com os sintomas da conjuntivite, evite frequentar ambientes fechados e compartilhados, como piscinas, academias e creches.

Busque Atendimento Médico: Caso apresente sintomas de conjuntivite, procure atendimento médico para diagnóstico e tratamento adequados.

“As atividades escolares só retornarão no dia 24 de agosto e depois de passar uma desinfecção severa em todas as salas e mobiliário do prédio” enfatiza a diretora do CEMEI Yoricide Miyoshi, Maria Conceição Alves da Silva Cesco. A comunicação transparente é essencial para garantir que a população esteja informada e adote precauções adequadas. Por esse motivo só deverá retornar às atividades escolares no dia 24 de agosto quem não tiver mais nenhum sintoma.

Com o aumento dos casos de conjuntivite na região, é crucial que a comunidade adote medidas preventivas e siga as orientações das autoridades de saúde. A vigilância individual e a cooperação são fundamentais para controlar o surto e proteger o bem-estar de todos. Fique atento aos sintomas, adote precauções e, em caso de dúvida, busque orientação médica.