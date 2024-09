Inabilitados batem carros e machucam cinco em Carlópolis

Incluindo uma menininha de sete meses

Dois motoristas (um de 49 e outro de 18 anos) sem carteiras de habilitação, se envolveram em colisão no início da noite deste sábado, dia sete, em Carlópolis.

O VW/Gol (placas de Carlópolis) trafegava pela PR 151 no sentido Ribeirão Claro e ao atingir o km 46 colidiu contra a traseira do VW/Gol (placas de Jacarezinho) , que estava parado na margem da rodovia.

Ficaram feridas uma pedestre (53 anos), os dois motoristas, uma passageira de 18 e outra, uma bebê de sete meses, nenhuma gravemente.

Foram encaminhadas ao Hospital São José, de Carlópolis.

Um veículo liberado no local e o outro após quitação de débitos anteriores (licenciamento).

Não foi possível realizar o teste etilômetro em ambos os condutores devido estarem hospitalizados.

Foram lavrados os seguintes AITs ( Auto de Infração de Trânsito ) , ou seja, multas:

Pelo artigo 162, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) trata da infração gravíssima de dirigir um veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH); artigo 164 que pune o proprietário que não cuida e permite que o automóvel seja dirigido por quem não tem as condições para isso; e artigo 163 por entregar a direção de um veículo a uma pessoa que não esteja de acordo com as condições previstas no artigo anterior.

A Rodovia PR-151 liga Ribeirão Claro (na divisa com São Paulo, na altura do município de Chavantes e São Mateus do Sul (na divisa com o Estado de Santa Catarina em Três Barras(PR) cortando a região leste do Estado.