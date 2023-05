Inaugura no dia oito Restaurante Santorini em S. A. da Platina

Chefs Máximo Disseró e Regininha Garrett estão de volta

Os Chefs Máximo Disseró e Regininha Garrett estão de volta. Isso mesmo! Agora em um novo local e com uma nova proposta.

O projeto surgiu há oito meses e , desde então, as situações começaram a fluir. A ideia do nome “Santorini”, surgiu da paixão que os Chefs têm pela Gastronomia Mediterrânea e pelas viagens que fizeram à Grécia.

A inauguração será no dia oito de junho (quinta-feira) a partir das 19 horas e se estenderá até o dia dez, sábado.

O cardápio será exclusivo para a tão esperada data ou seja, uma pequena prévia do que virá.

Esse novo conceito de cozinha abrangerá a todos que gostam de uma boa comida, um lindo local e preços acessíveis.

O Restaurante Santorini está localizado numa área privilegiada, um verdadeiro Oasis dentro da cidade, na antiga Academia do Lago, em ambiente integralmente reformado e modernizado.

Serão servidos pratos típicos da culinária mediterrânea e mundial. Exemplos: Macarrão a Carbonara, Risotos, Massas, Porções de Alcatra, Tilápia, Calabresa e o famoso “Kebab” (churrasco grego).

A “Cerejinha do Bolo” será que as tardes no Santorini, haverá Happy Hour na estrutura externa ds 18 às 20 horas, com servimento de porções de Kebab, chope e muito mais.

Durante a semana de inauguração atendimento somente com reservas antecipadas.

Um pouco sobre os Chefs:

Chef Máximo Dissseró

Formação:

2005 – Cuoco pela Fondazione Luigi Clerici di Milano.

2017 – Master em Cucina Mediterranea, Ostuni, Italia.

Associação Culinária:

F.I.C Federazione Italiana de Cuochi – Delegazione Brasile

Chef Regininha Garrett

Formação:

2012 – Cuoca certificada da Franco Stoppa (Ristorante Napoleone), com o curso di Cuoca no período de 02/2011 a 06/2012.

2021 – Tecnóloga em Segurança Alimentar pela Unicesumar.

2023 – Pós graduação em Vigilância Sanitária e Qualidade dos alimentos pela Faculdade Faveni.

Associação Culinária:

F.I. C Federazione Italiana de Cuochi – Delegazione Brasile.

Restaurante Santorini

Rua Júlio Giovannetti, 101 – Vila Rica.

Santo Antônio da Platina.

https://www.facebook.com/santorini.sap/

https://www.instagram.com/santorini.santo