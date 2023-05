Na tarde deste domingo em Santo Antônio da Platina

O Corpo de Bombeiros debelou as chamas que arriscavam aumentar o perigo do incêndio na tarde deste domingo, dia 14, no Morro do Bim, em Santo Antônio da Platina.

Não se sabe se foi criminoso, mas assustou principalmente a população do entorno.

É frequente a ocorrência, e sempre com chances do fogo se propagar (Colaborou James Miguel de Araújo),