Indaial é palco de RODADA DUPLA

Do Sportbay Catarinense de Motocross

Os melhores pilotos do estado se reúnem neste fim de semana, dias 14 e 15 de setembro, para a disputa de rodada dupla do Sportbay Catarinense de Motocross. A segunda e terceira etapas da temporada 2024 acontecem em uma pista especialmente preparada no Parque Ribeirão das Pedras, em Indaial. Entre os nomes confirmados, membros da Pro Tork Racing Team.

Representarão a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes os pilotos: Zion Berchtold – líder na classificação das categorias 65cc e 85cc; Markolf Berchtold – primeiro colocado na tabela da MX4; e Jacson Keil – ponteiro nas classes Nacional e MX3, além de terceiro na MX1. Todos se mostram animados para as corridas.

A programação inicia às 8h com a primeira sessão de treinos, e provas a partir das 11h, tanto no sábado, quanto no domingo, seguindo até o fim da tarde. Vale a pena prestigiar e torcer por seus preferidos, aproveitando toda a estrutura do local. Mas para quem não puder acompanhar de perto, haverá transmissão ao vivo no canal da Federação Catarinense de Motociclismo no Youtube.

Serviço:

Quando: Neste fim de semana, dias 14 e 15

Onde: Parque Ribeirão das Pedras – Indaial

Inscrição: eventos.sportbay.com.br

Transmissão: https://www.youtube.com/@ federacaocatarinensedemoto4426