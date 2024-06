INDICIADO motorista do acidente fatal de PM; concessionária se POSICIONA (vídeos)

EPR lamenta e diz que condutor é profissional experiente

Exclusivo: A equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina encerrou as investigações sobre acidente de trânsito ocorrido no último dia 15, em frente ao posto de combustíveis Acaron no KM 31 da BR-153, que vitimou o policial militar Márcio Trajano (vídeos e fotos), de 36 anos.

De acordo com a análise de imagens de câmeras e laudo de acidente elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, o delegado Rafael Guimarães, que presidiu o inquérito, entendeu que o motorista do caminhão, um homem de 42 anos, “agiu com imperícia ao sair do posto e cruzar a rodovia para fazer conversão sem tomar a devida cautela. Não verificou a presença de outros veículos, pois assim acabou colidindo contra a motocicleta do PM que vinha pela sua faixa de rodagem sentido Jacarezinho/SAP”.

Vale destacar que o suspeito realizou teste de etilômetro, que não acusou presença de álcool, e permaneceu no local até a chegada do socorro. O suspeito foi indiciado pelo crime de homicídio culposo (quando não há a intenção de cometer o crime) no trânsito, cuja pena é de detenção de dois a quatro anos.

O soldado perdeu a vida no trecho entre Jacarezinho. Integrantes das Polícias Rodoviárias Estadual e Federal. Militar e Civil estiveram na ocorrência.

Corpo velado na câmara de vereadores e sepultado na manhã do, dia 17, no Cemitério São João Batista, centro platinense.

A avenida Oliveira Motta, em frente do cemitério, está sendo revitalizada e em obras , por isso o aspecto que aparece nas imagens.

Ele viajava sozinho em sua moto pessoal quando colidiu contra a lateral esquerda do caminhão da EPR, concessionária de pedágio. Não resistiu aos ferimentos.

Muito querido na corporação, deixou a esposa e três filhas menores. Trabalhava na ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), sob o comando do major Leal, subcomandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho, que lamentou a perda do colega.

O major Jaquetti, comandante do BPM e o capitão Dudson, comandante da 4ª Cia de Santo Antônio da Platina, também manifestaram pesar.Também o major Corsini, que trabalha atualmente em Ivaiporã, se posicionou: “uma grande perda para a PM, dez anos de serviços prestados…Que Deus, em sua infinita bondade, conforte a família que fica”.

Outro lado – Procurada, a EPR Litoral Pioneiro disse ao Npdiario que “Lamenta a fatalidade ocorrida no acidente, solidarizando-se com a família da vítima e também com o condutor colaborador da empresa que estava em serviço. Esse profissional possui vasta experiência e está pronto para atender as necessidades dos usuários que precisam de apoio nas estradas. Por fim, a EPR Litoral Pioneiro ainda não teve acesso aos documentos sobre os novos desdobramentos do fato para poder se manifestar, mas desde já adianta que irá colaborar com todas as fases da investigação”.

A reportagem apurou que o motorista é de Ourinhos (SP) e ficou impactado com o acidente. De acordo com advogados consultados, o Ministério Público provavelmente não recomendará a prisão para a Justiça, devendo responder em liberdade.

Ele era primário.