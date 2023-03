Velocross:Paranaense e Catarinense iniciam

Pilotos Pro Tork estão confirmados no gate dos eventos

A Pro Tork Racing Team, equipe oficial da maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, está pronta para o início de mais uma temporada. Neste fim de semana, dias 4 e 5 de março, seus pilotos aceleram na abertura de dois estaduais de velocross: o Sportbay Paranaense, na cidade da Lapa, e o Sportbay Catarinense, em Papanduva.

No Paranaense, entram em ação: Paulo Stedile – VX4 Especial, Matheus Zerbatto – VX1 e 250cc Pró, Alex Júnior – 250cc Pró, Anilton Ximenez – VX4 Especial e VX4 Nacional, e Alencar Krefta – VX4 Especial, VX45 Especial e VX50.

Já no Catarinense, o time é representado por: Marcio Lago – Over 45, VX4 Especial e Nacional e VX3 Especial e Nacional; Denilson Favero Junior – 250cc Pró e Intermediária Força Livre; Cristian da Cruz – 250cc Pró e Intermediária Força Livre; Orlando Gesser – VX3 Nacional; Fernando Simão – Nacional 250 Standart; e Uilian Fidelis – Nacional 250 Standart.

A programação na Lapa inicia a partir das 9h em ambos os dias. Em Papanduva os pilotos invadem a pista no sábado às 10h e no domingo às 8h. O ingresso para prestigiar ambos os eventos custa R$ 20 e pode ser adquirido na bilheteria. Também haverá transmissão ao vivo através do Youtube para quem não puder estar presente, o Paranaense no canal da Sportbay e o Catarinense no da federação.

A Pro Tork é patrocinadora dos eventos e seus pilotos têm o apoio da Sportbay.