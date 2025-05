Internado assassino em S. Antônio: vídeo

Responderá por ato infracional (homicídio qualificado)

O corpo de Luciano Pereira Nunes, apelidado de Quilú (fotos) , 40 anos, após ser velado na Funerária São Carlos/Platinense, foi enterrado em torno de 10h30m de sexta-feira, dia dois, no cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.

Ele foi assassinado a tiros de madrugada nesta quinta, dia primeiro, no Jardim Altvater (Sindicato).

De acordo com fontes policiais, tinha passagens por furtos e era conhecido por ser usuário. Ainda não se sabe quantos tiros nem o calibre. Aguardando resultados da perícia.

As investigações se iniciaram, com atuação conjunta de policiais civis e militares, que identificaram o autor, sendo um adolescente de 15 anos. Em seguida a defesa do adolescente entrou em contato com o delegado Rafael Guimarães (vídeo) , sendo que o jovem confessou o delito e indicou o local onde a arma estava escondida, a qual foi apreendida (foto).

Foi uma espingarda artesanal, calibre 12 (foto), contendo uma munição deflagrada, Segundo o menino, teria ocorrido uma discussão com a vítima há um mês e por sentir medo, cometeu o desatino. E depois, na noite do crime novamente voltaram a discutir e por ser novamente ameaçado pegou a arma de fogo e foi ao encontro por acreditar que também estivesse armado, efetuou um disparo e matou Luciano. O adolescente responderá por ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado e a polícia ainda investiga o crime para identificar possível envolvimento de outros suspeitos. O menor já tinha passagem por tráfico. Está internado no Centro de Sócio-educação(Cense), na Rua Laudelino José Mascaro, Vila Claro, em Santo Antônio da Platina.