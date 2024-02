Irmãos de OURO disputam vaga na seleção brasileira

Disputarão Grand Slam de Taekwondo



Os irmãos Platinenses Andreyck e Andryel Delfine junto com o seu técnico, Mestre Gilberto Oliveira viajarão na próxima semana ao Rio de Janeiro para a disputa do Grand Slam, de Taekwondo.

Este evento reúne os melhores atletas do Brasil de cada categoria. Os vendedores integram a Seleção Nacional de 2024 representando o Brasil nas competições internacionais.

Andreyck é 2º do Ranking Nacional na categoria -80kg e Andryel é o 4º na categoria -74kg conforme Ranking atualizado da Confederação Brasileira da modalidade. Tiago Guerra, é o 4º na categoria Junior -78kg

A equipe está muito confiante, 2023 foi um ano mágico: rodaram o Brasil todo e competiram com os melhores atletas do Brasil.

Tiago medalhou Bronze no Brasileiro;

Andryel ganhou o Open Sul e medalhou Bronze no Brasileiro;

Andreyck foi vice campeão da Copa do Brasil;

Já conhecem e estudaram todos os adversários. Não tiveram: folga, natal e ano novo e carnaval treinando.

