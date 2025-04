Jacarezinhense preso pela PRF em Cambará

Contrabandista de cigarros

Em torno de 21h45m desta sexta-feira, dia 27, a Polícia Rodoviária Federal se encontrava em ronda nas proximidades do km 44 da BR-369, quando percebeu uma Fiat/Fiorino que parecia transportar carga no banco do passageiro, em Andirá.

Frustrada a tentativa de abordagem, utilizando sinais sonoros e luminosos com luzes intermitentes (giroflex),ao perceber a presença da viatura, o motorista empreendeu fuga sentido Cambará.

Durante a escapada, o condutor imprimiu maior velocidade, às vezes transitando pela contramão e realizando ultrapassagens em locais proibidos.

O elemento permaneceu em fuga por aproximadamente 20 quilômetros, acompanhado pela viatura, sendo que no KM 22 acabou entrando a PR-431, sentido Jacarezinho.

Após alguns quilômetros, manobrou o veículo para o acostamento da contramão, caindo na canaleta onde ficou imobilizado, ocasião em que desembarcou, iniciando fuga a pé para o matagal, mas foi alcançado e preso.

Indagado, informou que se tratava de contrabando de cigarros de origem paraguaia, o que foi confirmado em vistoria no compartimento de carga, que estava lotado, bem como no banco do passageiro.

Após realizada a identificação do envolvido, constatado se tratar de um homem de 27 anos, morador de Jacarezinho, onde ele confessou que entregaria a carga.

O veículo com o contrabando foi entregue na Receita Federal de Londrina, e o contrabandista conduzido e apresentado na Policia Federal da mesma cidade.