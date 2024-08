Jacarezinho amplia inovação, tecnologia e empreendedorismo

Evento será entre os dias 16 e 18 de outubro

“Juntos para construir o futuro que a gente quer!” Este é o slogan da nona edição do maior evento de inovação do Norte Pioneiro. Neste ano, a GeniusCon será realizada entre os dias 16 e 18 de outubro, no Centro de Eventos de Jacarezinho, com transmissão de conteúdos e podcast ao vivo pelo Youtube. Bioenergia, inteligência artificial, agro 4.0, robótica aplicada e produtos diferenciados do agronegócio estarão entre as principais temáticas. As inscrições serão abertas em breve, no site: https://www.geniuscon.com.br/.

A programação do evento, que é gratuito, conta com palestras e painéis, exposição de startups e também as já tradicionais competições, como a Genius Hackathon, uma maratona para propor soluções tecnológicas que atendam as necessidades e gargalos da cadeia produtiva do agronegócio; a Genius Combot, uma competição de robótica, que tem o objetivo de estimular o trabalho em equipe, inteligência emocional, criatividade, paciência e disciplina; e a Genius Finder, uma exposição de startups do norte pioneiro do Paraná.

Em 2024, a feira também terá a Genius Play, que estreou no ano passado como um espaço para propiciar aos visitantes uma experiência imersiva no universo lúdico, mas também a exploração dos limites da criatividade e do engajamento. Além dos jogos de tabuleiro e eletrônicos, que serão disponibilizados, haverá sessões de RPG (Role Playing Game) e conversas temáticas sobre jogo, ludicidade e outras temáticas do universo gamer.

A feira é voltada para estudantes e docentes dos ensinos superior, médio e técnico interessados na temática da inovação, empresários que buscam por soluções tecnológicas ou que desejam investir em ideias inovadoras, além de lideranças e autoridades capazes de contribuir para o desenvolvimento da região. Sucesso de público, a GeniusCon se consolida como um dos maiores eventos de inovação do Paraná, por onde já passaram mais de 26 mil visitantes. O evento é uma realização do Sebrae/PR, Sistema Regional de Inovação (SRI) do Norte Pioneiro do Paraná e Prefeitura de Jacarezinho.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, diz que, nesta edição, os participantes terão a oportunidade de conhecer e se inspirar com casos de sucesso da região. Segundo ele, a feira é a consolidação de um trabalho realizado com os jovens e empresários durante todo o ano, por meio de ações como as Trilhas de Inovação nas escolas e universidades do norte pioneiro.

“A GeniusCon é um momento para promover conexões entre o público-alvo da feira e as entidades e lideranças que trabalham em parceria pelo desenvolvimento regional”, afirma Capello.

O presidente do SRI do Norte Pioneiro do Paraná, Leandro de Azevedo Lima, explica que a GeniusCon é uma grande mostra de resultados do trabalho de inovação realizado no norte pioneiro do Paraná, que envolve estudantes e empresas da região. Ele conta que, neste ano, a organização vai abrir uma programação noturna, no segundo dia de evento, para atividades com o público universitário.

“A cada ano, trabalhamos para melhorar a estrutura e trazer assuntos relevantes. Nesta edição, vamos ter conteúdos ligados à bioenergia, biometano e biogás para a geração de energia, pelo potencial da nossa região e por ser uma estratégia do governo do Estado”, aponta.

Em 2023, a GeniusCon recebeu 96 caravanas, de oito estados e 105 cidades, e aproximadamente 6,5 mil visitantes durante três dias. A feira contou com a participação de 47 startups, resultou em 35 projetos maker e contou com a participação de 78 equipes de robótica. Foram 11.158 check-in em atividades.