Jacarezinho AMPLIA turismo no NP: Veja

Implantação de Território

O Território Norte Pioneiro, em Jacarezinho, faz parte da estratégia do governo estadual que prevê a criação de 18 Territórios para promover o desenvolvimento local e a valorização da cultura dos destinos.

Neste dia 11 (quinta-feira), a Secretaria de Turismo do Paraná implantará o “Território do Norte Pioneiro”.

A estratégia de territorialização, lançada em maio sob o título “18 Territórios, Um Só Destino”, propõe a expansão do olhar dos gestores sobre os espaços ocupados pelos turistas e a sua relação com a comunidade local, além da ampliação da mobilidade dos viajantes dentro do destino. Trata-se de um programa que visa promover o envolvimento dos moradores com o lugar onde vivem, despertando o sentimento de cuidado e pertencimento.

O secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos(vídeo), explicou que “ao compreender que ele pertence a esse território turístico, o cidadão vai pensar no seu desenvolvimento”. Ele acrescentou que “é um movimento que faz um percurso inverso, de dentro para fora; ou seja, as demandas dessa população são traduzidas em projetos que, ao chegar no governo estadual, podem se transformar em novas fontes de emprego e renda”.

Paranhos cita como exemplo da participação efetiva do Estado nos territórios a criação do Decreto n.º 10.256/2025, que institui a Declaração de Atrativo de Relevante Interesse Turístico. Essa certificação habilita empreendimentos em áreas públicas ou privadas, com relevância para os Territórios Turísticos, a receber verbas estaduais. O dispositivo que permite ao governo estadual injetar recursos públicos em empreendimentos privados a partir de apresentação de propostas por parte de prefeituras ou instituições constituídas.

A oficialização dos Territórios Turísticos permitirá trabalhar a vocação local, formar mão de obra qualificada conforme a especificidade de cada comunidade e promover o turismo sustentável, respeitando a cultura, o meio ambiente e as características territoriais. O diferencial é que essa população apresentará suas demandas de acordo com sua visão e necessidade. É uma ferramenta inovadora que o Estado do Paraná entrega para a população dos destinos turísticos paranaenses, visando impulsionar o desenvolvimento social e econômico.

SERVIÇO

TERRITÓRIO NORTE PIONEIRO

DATA: 10/06

LOCAL: Atunorpi – Rua Paraná, 254 – Jacarezinho (8h30) – reunião com IGR/igrejas católicas.

APÓS

LOCAL: Centro de Eventos Prefeito José Antonio de Oliveira, PR 431-KM31,5 – Jacarezinho.

11h00min – Apresentações artísticas, formação da mesa de trabalhos, conversa com prefeitos e representantes de hotéis da região, e entrevistas com imprensa.

11h30min – Palavra do anfitrião, fala autoridades presentes, anúncio dos trabalhos de territorialização e anúncio de recursos. Levantamento de todos os eventos da região e infraestruturas já programadas. Entrega de diplomas. Segue entrevista imprensa..