Jantar em prol da pintura da Matriz

Evento será no dia 27 de abril

A paróquia Santo Antônio de Pádua de Santo Antônio da Platina está passando pelo processo de substituição da pintura externa da sua bela e imponente igreja matriz.

O trabalho já está em avançado estágio, graças à generosidade do povo platinense.

Na etapa final da empreitada o pároco Padre José Antonio Campos, em sintonia com o Conselho Econômico Paroquial, organizam um jantar com o intuito de angariar fundos que serão integralmente investidos para sanar os gastos com material e mão de obra empregados na obra.

O jantar acontecerá no dia 27 de abril, às 20h, no SINTTROL, antigo Barril, com valor individual de R$ 50,00.

Pode ser adquirido o ticket no escritório da Paróquia Santo Antônio de Pádua ou com os agentes de pastorais, movimentos e capelas urbanas e rurais da paróquia e Padres.