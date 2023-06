Felipe/Pro Tork no Motocross Paraguaio

Terceira etapa da temporada acontece neste fim de semana

O Campeonato Paraguaio de Motocross 2023 terá sua terceira etapa realizada neste fim de semana, dias 10 e 11 de junho, em Campo 9, no departamento de Caaguazú. Jose Felipe representa a Pro Tork Racing Team no desafio e espera manter a liderança na categoria principal, a MX1.

Conhecido em seu país, a Argentina, como Tigre, o piloto investiu no treinamento para alcançar seu objetivo no evento. “Tenho me preparado bastante, com treinos físicos e com motocicleta. Essa pista não é minha favorita, gosto de traçados mais técnicos, mas a expectativa é boa”, afirma.

A equipe convida o público a prestigiar e torcer pelo atleta, que já foi campeão paraguaio no ano de 2013. Porém, quem não puder estar presente também pode acompanhar todos os detalhes da transmissão ao vivo, através da página no Facebook MX Play Paraguay.

O piloto Pro Tork tem o apoio da Sportbay.