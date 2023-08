Jose Felipe vence no Paraguaio/Motocross

Jose Felipe enrolou o cabo na quinta etapa do Campeonato Paraguaio de Motocross, realizada neste fim de semana, dias 5 e 6 de agosto, em Hernandarias, distrito localizado no departamento do Alto Paraná. O piloto Pro Tork venceu a categoria principal, MX1, abrindo ainda mais vantagem na liderança da classificação.

Na primeira bateria do evento, ele largou na ponta e manteve até receber a bandeira quadriculada. Já na prova seguinte, saiu novamente na frente, porém, chegou a perder a liderança, voltando a assumir na terceira volta, levando o público ao delírio com sua tocada na pista.

Com o desempenho, Jose passou a ter 35 pontos a mais que o principal adversário na classe. Apesar disso, ele segue o treinamento firme para manter o ritmo na próxima corrida. Ela está programada para acontecer nos dias 2 e 3 de setembro, em Oviedo.

O piloto Pro Tork tem o apoio da Sportbay.