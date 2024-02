Jovens carismáticos promovem Retiro de CARNAVAL em SAP

É o“Desperta 2.1” até esta segunda-feira na Chácara Santa Edwirges



Desperta 2.1 – com o trecho bíblico: “A paz esteja convosco! Como o Pai me enviou. Assim também eu vos envio a vós” (João 20,21) – é o tema do Retiro de Carnaval 2024, em sua segunda edição, promovido este ano em parceria pelos jovens da Renovação Carismática Católica (RCC) das Paróquias São José e São Judas Tadeu.

Iniciou sexta, continuou domingo e termina nesta segunda, 12 de fevereiro,

Este retiro está animando os foliões católicos, levando momento de alegria, de reflexão com músicas de profunda espiritualidade o Ministério de Música do Grupo de Oração Jovem Nossa Senhora de Pentecostes, da Paróquia São José que foi quem lançou a iniciativa deste Retiro.

Os responsáveis pelas palestras são: Gustavo do Té (Bandeirantes), Mateus da Comunidade Quem como Deus (Bandeirantes), Felipe (Santo Antônio da Platina), Danilo da Comunidade Quem como Deus (Bandeirantes), Padre Celso Miqueli que é Pároco da Paróquia São Judas Tadeu e Padre Marcelo Gonçalves Mendes, de Jacarezinho.

Segundo uma jovem do Grupo Goj, da Paróquia São Judas Tadeu, Rafaela Valentin, o pessoal que for participar deste retiro carnavalesco tem a opção de voltar às suas casas para dormir ou posar no local, que estará adequado para repouso de todos.

O evento tem à frente a juventude que forma o Goj Nossa Senhora de Pentecostes – que é um grupo de oração da Renovação Carismática Católica (RCC) da Paróquia São José e Goj Jodimis. Goj significa Grupo de Oração Jovem e Jodimis é: Jovens Diocesanos Missionários, da Paróquia São Judas Tadeu, que afirmam: “O mundo vai ouvir tua voz, Jesus”. E, em todo o transcorrer da preparação deste retiro afirmaram que “existe um fogo que nos conduz, um fogo que nos direciona e nos sustenta; e, esse fogo, vem do alto que nos trás alegria em espelhar sobre Ele, o Amado! O nosso Amado!”.

Dias atrás uma turma jovem destas duas Comunidades Paroquiais agitou com o Arrastão de Retiro Carnaval, deixando bem claro que “nossa missão de hoje foi muito especial, cada palavra, cada sorriso, cada música e […] Jesus te ama”. Os jovens lembram que quem for participar do Retiro de Carnaval Desperta 2.1 terá “os três melhores dias da sua vida, que serão um verdadeiro divisor de águas”.

Os retiros de carnaval têm como objetivo levar as pessoas à experiência do amor de Deus, ao encontro pessoal e impactante com Jesus Cristo, para serem batizadas no Espírito Santo. Proporciona ainda uma abordagem para quem busca a meditação, a respiração e o movimento como práticas de expansão da consciência(Reportagem Fábio Galhardi/Especial para o Npdiario).