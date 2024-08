Justiça toma casa em construção depois de prisão de traficantes

Imóvel estava sendo erguido com dinheiro de viciados

Na manhã desta segunda-feira (dia 19), foi deflagrada operação conjunta das Polícias Civil e Militar para cumprimento de mandados de prisão contra elementos acusados de integrar bando de traficantes que atuava na região da Vila Claro, em Santo Antônio da Platina.

Foram presos preventivamente três homens (20, 24 e 29 anos) que, segundo a investigação, estariam associados com outros traficantes já presos e comandavam a distribuição e venda de drogas no bairro, inclusive corrompendo menores para o comércio ilegal.

Também foi representado pelos delegados titular Rafael Guimarães e adjunta Keylla dos Anjos Melo Glatzl, pelo sequestro judicial de um imóvel no Bairro Colina Verde (foto) que estaria sendo construído com dinheiro do tráfico de drogas, medida que teve concordância do Ministério Público e foi decretada pelo juízo da Vara Criminal juntamente com as ordens de encarceramento.

Se for provado que estava sendo construído com dinheiro oriundo do crime perderão o imóvel para sempre no final, depois de transitado em julgado. Porém, eles já não podem mais vender nem alugar.

O trânsito em julgado acontece quando se esgotam as possibilidades de recurso contra a decisão judicial. Ou seja: não é mais possível questionar a determinação do juiz ou do colegiado responsável pelo julgamento do caso.

O inquérito deve ser concluído nos próximos dias.

Os presos foram encaminhados à Cadeia Pública de Andirá.