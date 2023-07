Lily, do BOTICÁRIO, estreia na categoria cabelos acetinados

E expande portfólio de cuidados com o corpo

Lily, marca de perfumaria do Boticário, que é queridinha por suas fragrâncias clássicas com assinatura floral, expande seu portfólio na categoria de cuidados com o corpo e tem sua estreia no universo capilar. A marca tem uma comunidade ativa de lovers que valoriza a perfumação para um ritual de selfcare mais envolvente. Por isso, atendendo aos pedidos dessas consumidoras, os lançamentos contam com a sofisticada fragrância de Lily Original e texturas de sensorial premium e acetinado.

Na linha de cuidados com o corpo, chegam o Sabonete Líquido Acetinado e o Creme de Banho Acetinado, que contam com perfumação intensa e, como o nome sugere, toque acetinado, garantindo limpeza macia, sem ressecar a pele e mantendo a hidratação durante o banho. Para completar, o Óleo Acetinado de Corpo e Cabelos tem toque seco e ação “dois em um”, deixando a pele e os fios dos cabelos nutridos, enquanto o Creme de Mãos Acetinado possui rápida absorção e resulta em mãos macias e aveludadas.

Já na linha de cabelos, os itens contam com óleo de argan e extrato de lírios para uma revitalização capilar. O Shampoo Acetinado e Condicionador Acetinado garantem hidratação intensa deixando os cabelos mais fortes e com brilho. Já o Sérum Leave-in Acetinado Capilar dá maciez e toque aveludado para os fios. Sua fórmula multirreparadora age nos fios de dentro para fora, da raiz às pontas, selando as cutículas.

“Lily é uma das marcas mais importantes para o Boticário e tem lovers ativas da fragrância da linha original. Atendendo a pedidos, estamos expandindo a linha de banho e cabelos da marca criando novas ocasiões de uso que vão deixar a rotina de autocuidado das consumidoras ainda mais envolvente e perfumada”, comenta Vanessa Machado, diretora da categoria Corpo e Banho, do Grupo Boticário.”

–

Os produtos chegam com 20% de desconto e já estão disponíveis em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca, no link www.boticario.com.br, além do app do Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.

Serviços:

Sabonete Líquido Acetinado – 250 ml – De R$ 69,90 Por R$ 55,90

Forma uma espuma cremosa, limpando a pele sem ressecar, garantindo uma textura macia e perfumada.

Creme de Banho Acetinado – 250ml – De R$ 84,90, por R$ 67,90

Com intensa hidratação durante o banho, forma um filme na pele e é fácil de espalhar.

Óleo Acetinado para Corpo e Cabelos – 50 ml – De R$ 119,90, por R$ 95,90

Com toque seco e textura aveludada, deixa a pele e os cabelos nutridos.

Creme de Mãos Acetinado – 50 g – De R$ 44,90, por R$ 35,90

Com textura cremosa e rápida absorção, deixa as mãos macias e aveludadas.

Shampoo Acetinado – 250 ml – De R$ 54,90, por R$ 43,90

Para uma revitalização capilar, com óleo de argan e extrato de lírio, o shampoo faz uma espuma cremosa que revitaliza o couro cabeludo até as pontas e deixa os fios perfumados.

Condicionador Acetinado – 250 ml – De R$ 69,90, por R$ 55,90

Para uma hidratação intensa, o condicionador promove alto condicionamento e desembaraço, deixando os fios ficam perfumados, macios e com toque acetinado.

Sérum Leave-in Acetinado Capilar – 100 ml – De R$ 59,90, por R$ 47,90

O Sérum Leave-in Capilar, com textura acetinada, dá maciez e toque aveludado aos fios. Com proteção térmica e proteção UV, sua fórmula tem ação multirreparadora: repara os fios de dentro para fora, da raiz às pontas, e sela as cutículas. Cabelos com duas vezes mais brilho e perfumados por até 8 horas.



Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do país; com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 45 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Eleita a marca mais lembrada em Diversidade e Inclusão** e comprometida com a beleza das pessoas e do planeta, O Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos, para torná-los cada vez mais sustentáveis.

*Kantar, divisão Worldpanel, LinkQ On-line, campo realizado durante o mês de dezembro de 2020. Total no Brasil: 3.079 lares.

**Oldiversity. Grupo Croma, novembro de 2017.

www.oboticario.com.br

Instagram | YouTube | Facebook | Twitter