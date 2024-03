Linda nipônica é a GATA da SEMANA

Arrebatadora Beatriz Yamashita é de Santo Antônio da Platina

Formada em Fisioterapia, gosta de dançar, de sair com os amigos e ama estar com a família.

“Um lugarzinho que tenho no meu coração é o local onde eu trabalho, no Studio Magalhães, e onde também atendo como instrutora de pilates e fisioterapeuta”, ronrona a felina.

Meta do momento: focar no trabalho.

“A vida é uma grande viagem cheia de altos e baixos, mas cabe a nós escolhermos como enfrentá-la”, afirma ela, que é ainda instrutora de passarela e ajuda meninas nos concursos.

Agora, Beatriz Yamashita, com seus esvoaçantes e sedosos cabelos, emerge esplêndida como a nova Gata da Semana.