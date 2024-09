Loth é terceiro colocado no 42º ENDURO DA Independência

Piloto Pro Tork foi um dos destaques da competição

Emerson Loth foi um dos destaques da categoria principal, a Elite, levando a Pro Tork Racing Team ao pódio, com um terceiro lugar.

A prova começou quarta-feira, em Ouro Branco, com os pilotos largando pela manhã e voltando à tarde para o mesmo ponto. Na quinta, o trajeto mais longo teve largada em Ouro Branco e chegada em Lavras. Já na sexta, os participantes seguiram de Lavras a Baependi. E no sábado, um caminho menor com chegada e premiação também em Baependi.

Emerson, que é tetracampeão do evento, conseguiu manter um bom ritmo. “A prova foi marcada por muitas trilhas e média alta, exigiu bastante preparo físico e técnico. No primeiro dia, cometi uns erros de navegação e fiquei em terceiro. No segundo, com a trilha mais pesada, consegui vencer. No terceiro, enrosquei numa subida e perdi muito tempo, finalizei em quinto. Por fim, no último dia, sem chances de ganhar, andei mais tranquilo e acabei em quarto”, explica.

De volta a Curitiba (PR), o piloto que defende a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes foca o treinamento pensando na grande final do Brasileiro da modalidade. Ela está programada para acontecer nos dias 1 e 2 de novembro, em Brotas (SP). Emerson ainda está na briga pelo título, com o terceiro lugar na tabela.

Classificação final (três primeiros)

Categoria Elite:

1º – Bruno Crivilin – 189 pontos

2º – Luciano Paiva – 172 pontos

3º – Emerson Loth – 156 pontos (Pro Tork Racing Team)