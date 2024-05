Dr. Luciano Reis é empossado como titular da Academia de Medicina do PR

Solenidade ocorreu na noite desta sexta-feira

O médico Luciano Dias de Oliveira Reis, de Santo Antônio da Platina, foi empossado como Acadêmico Titular da Academia Paranaense de Medicina, na noite desta sexta-feira, dia dez, na Associação Médica do Paraná, no bairro Água Verde, em Curitiba.

Dr. Luciano é diretor clínico do Hospital Nossa Senhora da Saúde.

É formado em Medicina pela Universidade Católica do Paraná em 1977, Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, com Pós-graduação em Medicina e saúde pela IR NO e mestrado pela Faculdade Evangélica do Paraná, além de Pós também pela UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná).

O profissional fez Residência em cirurgia na Leeds General Infirmary, na Inglaterra entre 1978 e 1981. Foi presidente da câmara de vereadores de Santo Antônio da Platina. tem três filhas, um filho, além de netos. O pai foi prefeito, e também médico, assim como os dois irmãos, Marciano e Adriano.

Na cerimônia, presentes familiares, colegas de trabalho e amigos, como o advogado Domingos Caporrino

