Lupion e FPA animam produtores de soja e de leite de todo o país

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion, celebrou vitórias conseguidas para os produtores de soja e de leite do Paraná, após solicitações que ele realizou ao lado da bancada.

Na primeira delas, havia uma solicitação ao ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, de que fosse mantida a data limite para o plantio da soja, de 31 de janeiro.

O ministro comunicou que acatou a solicitação durante a Agroleite, principal feira do setor no Paraná, na cidade de Castro, a “capital do leite”.

O governo federal decidiu alterar o calendário e fixou o último dia da semeadura em 19 de dezembro, o que fez os produtores pedirem a retomada da data anterior.

“Os produtores entendem que o maior tempo no plantio é uma oportunidade de desenvolver a cultura do grão. A volta para o calendário tradicional, além de ser um pedido das entidades do agro, respeita a importância que a soja tem no Paraná”, afirmou Lupion.

Leite – Outro assunto que preocupa o setor agropecuário é a crise no setor leiteiro. Lupion tem feito críticas recorrentes à concorrência desleal de produtos argentinos e uruguaios.

“O produtor brasileiro tem carga tributária, juros altos, dificuldades de logística. Os estrangeiros, recebem subsídios, incentivos à exportação e ainda há suspeita de dumping – com o leite deles vendido aqui abaixo do preço que vendem lá”, explica o deputado.

O presidente da FPA já levou a questão à Câmara de Exportações, ministros, Itamaraty e até ao Vice-Presidente Geraldo Alckmin.

“Boa notícia ver, na Agroleite, o ministro Fávaro anunciar recursos de R$ 200 milhões para a compra de leite em pó brasileiro, a fim de melhorar o preço dos produtos. Semana que vem, esperamos uma grande mobilização do setor em Brasília, em defesa dos nossos produtores”, finalizou.