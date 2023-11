Maconha e cocaína em Salto do Itararé e SIQUEIRA Campos

Em ação de combate ao narcotráfico, nas cidades de Salto do Itararé e Siqueira Campos, policiais militares receberam informações de que um indivíduo estaria transportando grande quantidade de drogas em um ônibus com destino ao estado de Santa Catarina.

Após as denúncias e informações levantadas, os policiais conseguiram localizar o ônibus na Rodovia PR-092, que foi encaminhado até a base da Polícia Rodoviária Estadual.

Realizada a abordagem em todos os passageiros do veículo, diversas porções de drogas foram encontradas. Com o auxílio das equipes de Rádio Patrulha, Polícia Rodoviária, Agência Local de Inteligência e de Operações com Cães, foi possível localizar quase 5kg de entorpecentes em posse dos ocupantes do ônibus.

A ação policial resultou em 02 homens presos e 08 encaminhados para a confecção de Termo Circunstanciado. Ainda, foram apreendidos 01 celular, 01 rolo de papel filme, 01 balança de precisão, aproximadamente 05 quilos de maconha e 16,3 gramas de cocaína.