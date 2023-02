Mais 2 platinenses viram OVNIs (vídeo)

Última aparição aconteceu na madrugada do último domingo

Na esteira da visão de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) em reportagem do Npdiario na última segunda-feira. dia 20, em Santo Antônio da Platina (leia no link no final desta matéria), mais dois platinenses, homens adultos, também observaram o fenômeno.

Ninguém está afirmando tratar-se de flying saucers (discos voadores em Português), o que pode ser casos atmosféricos, por exemplo. "Não foi avião porque não voa para trás, nem canhões de luz, estrelas, drone, satélite ou outras visões corriqueiras no céu; vimos por horas, pena que o celular não tem câmera potente", disse um deles. As cenas foram observadas há três meses, na quinta-feira da semana passada, dia 16, e na madrugada entre sábado e domingo, dia 25 deste mês.