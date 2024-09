Abrem mais nove playgrounds em SANTO Antônio

Ponto de lazer para famílias

A prefeitura de Santo Antônio da Platina, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, realizou nesta semana a instalação de mais nove playgrounds.

Os seguintes bairros foram beneficiados: Conjunto Residencial Santo Antônio 2, Jardim Santo André, Jardim Murakami, Praça Vitória Régia, Jardim Eldorado, Monte das Oliveiras, Popular Velha, Vila Rica e no Bairro rural Taquaralzinho.

De acordo com o Prefeito José da Silva Coelho Neto (Professor Zezão), o objetivo é ajudar a tornar o local mais atrativo e um ponto de lazer para as famílias do entorno.

“Acreditamos que a melhor maneira de contribuir para o desenvolvimento infantil é incentivando as brincadeiras e oferecendo educação de excelência. Os parquinhos além de melhorarem o aspecto visual, oferecerão um ambiente de descontração aos nossos pequenos platinenses”, sublinhou.

