Sportbay Catarinense de Velocross registra mais QUATRO vitórias

Equipe vem somando resultados importantes na temporada

A Pro Tork Racing Team vem cumprindo seu objetivo no Sportbay Catarinense de Velocross 2024. Neste fim de semana, dias 22 e 23 de junho, seus pilotos alcançaram mais quatro vitórias na quarta etapa da temporada, somando pontos importantes na busca pelos títulos de diversas categorias. O evento aconteceu no Motódromo MX, localizado no município de Tijucas.

Os destaques foram: Marcio Lago – vencedor nas categorias VX45 Especial, VX4 Nacional e VX3 Nacional, além de segundo na VX4 Especial e quinto na VX3 Especial; e Fernando Simões – primeiro na 250 Standart e quarto na VX3 Especial. Também subiram ao pódio: Darlei Weiss – segundo na 250cc Pró e terceiro na Força Livre Nacional; Denilson Júnior – terceiro na Intermediária Força Livre Nacional; e Luan Gabriel – quarto na Júnior.

De volta as suas cidades, os competidores terão cerca de um mês para se prepararem para a próxima rodada da competição. Ela está sendo preparada pela Federação Catarinense de Motociclismo para acontecer nos dias 27 e 28 de julho, em Agrolândia, junto ao Brasileiro da modalidade. A expectativa é de reunir os melhores pilotos do país para um verdadeiro show ao público.