Mandado de busca e apreensão cumprido

Diversos pinos de cocaína localizados

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina nesta terça-feira, 14, atendeu ação envolvendo tráfico de drogas no Aparecidinho III.

Policiais Militares e Civis realizaram uma operação conjunta com a finalidade de cumprir um Mandado Judicial de Busca e Apreensão no município.

No local, os policiais se depararam com uma mulher que seria companheira do indivíduo alvo do mandado. Ela colaborou com as equipes e informou que no interior do seu fogão havia um pote de achocolatado contendo alguns entorpecentes. Dentro do pote havia 105 pinos cheios de cocaína e, durante as buscas na residência, os policiais encontraram mais 119 pinos vazios escondidos nos furos dos tijolos do muro do quintal.

Desse modo, os entorpecentes e objetos localizados foram apreendidos e a mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia para a realização dos devidos procedimentos pertinentes ao caso.