Marcha combate uso de drogas (assistam)

Manifestação promovida em Santo Antônio da Platina

A prefeitura de Santo Antônio da Platina e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho de Segurança da Comunidade realizaram na manhã desta sexta-feira, 28, a 1° Passeata da Campanha de Conscientização dos Malefícios do Uso da Droga.

O evento contou com a participação de escolas, associações, entidades e outros segmentos do município com o objetivo de alertar a sociedade sobre os malefícios à saúde física, mental e social que o uso de drogas pode causar.

A passeata teve saída de frente da sede do executivo, onde os participantes foram recebidos pelo prefeito José da Silva Coelho Neto.

Seguiu pela rua Marechal Deodoro e em seguida pela rua Rui Barbosa, com término na praça Frei Cristóvão com atividades para as crianças como pintura de rosto, oficina de slime, desenho, cama elástica e distribuição de algodão doce e pipoca.

A campanha tem como apoiadores a Polícia Militar, Tiro de Guerra, Subseção da OAB(Ordem dos Advogados do Brasil) de Santo Antônio da Platina e Polícia Civil.