MARLON BONILHA confirma títulos de campeão neste FDS

Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team está animada para a quarta e última etapa da primeira edição do Campeonato Brasileiro de Big Trail, que acontece nesta sexta-feira e sábado, dias 3 e 4, em Socorro (SP), durante o Hard in Help. Marlon Bonilha (fotos) já garantiu o título antecipado da categoria Heavy Pró, agora resta definir a Big Pró com os colegas de equipe Lucas Dellasta e José Américo.

Lucas e Zé estão empatados na classificação, com 47 pontos, e irão com tudo para a final da temporada 2023. E mesmo com a taça em mãos, Marlon também não vai dar moleza aos adversários, pois espera fechar o ano no lugar mais alto do pódio. O time conta ainda com Andreia Pasa na Big Trail Feminina, que ocupa o segundo lugar na tabela e deve manter a posição para fechar com o vice.

Na sexta, os participantes encaram o prólogo, um circuito de 1,5 km misto de asfalto, terra e grama, com obstáculos artificiais como troncos, valetas, rampas e trechos de velocidade. Já no sábado o evento principal terá um total de 78 km, dividido em seis voltas, com sete de especial em cada uma delas. O percurso contará com trilhas fechadas, single track, estradas abandonadas, alguns trechos de pedra e pasto, bem técnico.

A Pro Tork ainda estará presente com outros atletas fazendo participações especiais, como os multi campeões brasileiros de Enduro de Regularidade e Motocross, Emerson Loth e Willian Guimarães, respectivamente. O Hard in Help será uma verdadeira festa e promete fechar a competição com chave de ouro.

Programação:

Dia 1 (Sexta-Feira 03/11)

09:00 – Secretaria do Bites

12:00 – Treino e prólogo

19:00 – Live no CCM

Dia 2 (Sábado 04/11)

08:00 – Corrida do Bites

10:00 – Secretaria do Hard

13:00 – Treino e prova

18:00 – Premiação do Bites e do prólogo

19:30 – Confraternização no CEDENA com show

Confira a classificação após três etapas:

Heavy Pró

1) Marlon Bonilha – 59 pontos (Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team)

2) Fernando Ponsoni – 31 pontos

3) Felipe Sansone – 26 pontos

4) Mauro Souza – 25 pontos

5) Leandro Krug – 25 pontos

Big Pró

1) Lucas Dellasta – 47 pontos (Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team)

2) José Américo – 47 pontos (Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team)

3) Danilo Schnetzler – 45 pontos

4) Antonio Carlos Tomasi Júnior – 22 pontos

5) Isaias Fante – 20 pontos

Big Trail Feminina

1) Libera Costabeber – 75 pontos

2) Andreia Pasa – 64 pontos (Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team)

3) Carolina Barbi Linhares – 22 pontos

4) Virginie Hurst – 20 pontos

5) Gisele Favaro – 18 pontos

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Sportbay.

Big Trail Enduro Series é um campeonato nacional, que reúne pilotos de big trails multimarcas em emocionantes disputas de motociclismo off-road.

Com etapas em diferentes regiões do Brasil, o campeonato tem se consolidado como uma referência para os amantes de aventura sobre duas rodas, proporcionando uma experiência única e momentos de pura adrenalina em contato com a natureza.