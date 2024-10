MARLON BONILHA é bicampeão brasileiro

Piloto da Pro Tork / KTM Sportbay

Piloto Pro Tork / KTM Sportbay confirmou o favoritismo na Heavy Pro, fechando a temporada com vitória e chave de ouro em disputa realizada em casa, na cidade de Siqueira Campos, neste fim de semana, dias 28 e 29 de setembro

Bicampeão! Marlon Bonilha e a Pro Tork / KTM Sportbay fizeram a festa na grande final do Campeonato Brasileiro de Big Trail 2024, o BITES, que aconteceu neste fim de semana, 28 e 29 de setembro, na cidade de Siqueira Campos, localizada no Norte Pioneiro do Paraná. Correndo em casa, o piloto confirmou o favoritismo na categoria Heavy Pro, fechando o ano com vitória e com as mãos na taça.

Marlon não quis saber da vantagem de 17 pontos na classificação, fez questão de acelerar e garantir o lugar mais alto do pódio. No sábado, a etapa teve uma especial de 12 km, onde os pilotos puderam ter um intervalo entre uma volta e outra, dependendo do desempenho. Já no domingo, eles enfrentaram um circuito de 7 km por volta, completando 6 voltas ininterruptas a partir da primeira largada.

Ao lado da torcida, amigos e familiares, ele comemorou o resultado. “Estou muito feliz por levar mais um título nesta competição que cresce e se torna mais disputada a cada ano. Sou grato a todos que torceram, apoiaram e fizeram parte dessa jornada. Vamos juntos, sempre acelerando rumo ao próximo desafio”, disse ele já pensando na temporada que está por vir.

Confira a classificação:

Heavy Pro

1) Marlon Bonilha – 155 pontos (Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team)

2) Awilson Viana – 132 pontos

3) Lazaro Henrique – 131 pontos

4) Marco Bastos – 75 pontos

5) Luiz Augusto – 35 pontos

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Sportbay.

Texto: Daniela Burgonovo

Fotos: Thonn Juan

Vídeos: André Veronez

Edição: Npdiario