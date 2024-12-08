Enterrado corpo de MOÇA falecida ao bater contra árvores

Colisão em Bandeirantes no trecho entre Andirá

Por volta de 1h30m da madrugada deste domingo, dia oito, a condutora de um Ford Fiesta perdeu o controle de direção na chamada Curva Grande e colidiu contra árvores, no KM 50 da BR-369, em Bandeirantes.

Saiu à esquerda às margens da rodovia. Uma passageira também se machucou e foi encaminhada à Santa Casa local.

A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. A PRF também fez o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito.

A motorista Ana Laura Henriques (fotos), de 29 anos, perdeu a vida. Ela tinha um estúdio de beleza e estética e era filha de Sônia Aparecida, diretora da APP(Associação de Professores)-Sindicato Regional de Cornélio Procópio.

O corpo foi velado na Capela Mortuária do Lar São Vicente e Paulo e o sepultado às 10h30m no Cemitério Municipal de Bandeirantes.