Moça bate em carro parado em Pinhalão

Pilotava Biz 125 e colidiu contra Civic

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti, nesta quarta-feira, 19, atendeu acidente na PR-272, em Pinhalão.

Uma Honda/Biz 125, de Japira, pilotada por mulher (52 anos), trafegava pela Rodovia no sentido de Tomazina a Pinhalão. No Km 71, colidiu contra a traseira de um Honda/Civic, de Tomazina, conduzido por homem, que estava em seu mesmo sentido de trânsito, parado em “Pare e siga”, em virtude do trecho estar em obras.

A condutora da motoneta era inabilitada e foi autuada pelo Código de Trânsito Brasileiro e socorrida até a Unidade Básica de Saúde local.

Veículos sem pendências liberados.