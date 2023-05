Morre Adhemarzinho; enterro hoje 16 horas

Deixou parentes e amigos principalmente em Santo Antônio da Platina

Adhemar Rodrigues de Oliveira Filho (fotos), faleceu em torno de 20 horas desta terça-feira, dia 30, com enfisema pulmonar.

Velório está sendo realizado na Funerária Vitoriana, rua Marechal Deodoro, perto do Colégio Estadual Tiradentes, em Santo Antônio da Platina. Sepultamento no Cemitério São João Batista às 16 horas.

Era filho do saudoso Adhemar Anjo e tinha 77 anos.

Deixou a esposa, Dircinha Petrechi, a filha Alessandra e três netos: Júlia, Eduardo e João Pedro(filho do Valdir do Foto).

Adhemarzinho, como era carinhosamente conhecido, perdeu o filho, Adhemar Neto duas semanas atrás:

https://npdiario.com.br/cidades/santo-antonio-da-platina/cremado-corpo-de-adhemar-rodrigues-neto/