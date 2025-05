Morre ex-vereadora de São José da Boa Vista

Corpo será sepultado nesta quarta-feira

Na manhã desta terça-feira (20) faleceu a ex-vereadora Rosemeire Dias, aos 57 anos, de São José da Boa Vista (cidade de 7.600 habitantes que fica a 21 km de Wenceslau Braz0

Eleita vereadora por quatro mandatos consecutivos, atuou no legislativo municipal em 2005/2008, 2009/2012, 2013/2016 e 2017/2020, e exerceu função pública como auxiliar administrativo no período de julho/1995 à março/2022 tornando-se uma figura de grande relevância para a comunidade boa-vistense.

Não resistiu a um tumor cerebral.

Em reconhecimento à sua contribuição à vida pública e ao impacto que deixou na história da cidade, a Prefeitura de São José da Boa Vista decidiu pelo luto oficial de três dias. A decisão foi publicada por meio do Decreto nº 4.370/2024, assinado pelo prefeito local. Foi destacada a importância de Rosemeire como cidadã e líder pública, e prestada solidariedade à sua família e amigos.

A Câmara Municipal também divulgou uma nota de pesar, destacando a importância de Rosemeire para a cidade. “Mais do que uma representante do povo: foi uma mulher forte, comprometida com o bem comum, que exerceu com amor e alegria a missão de servir”,