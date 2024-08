Morre João Antônio CLAY aos 67 anos

Aposentado não resistiu a várias complicações

João Antônio da Silva (fotos) perdeu a vida às 9h10m desta terça-feira, dia 20, em Londrina, onde estava internado com um quadro clínico grave. Faleceu por falência múltipla de órgãos.

Conhecido como João Clay, foi casado com Margsrete (que reside atualmente em Cascavel). Teve um acidente automobilístico em 1989, quando morreu sua filha de apenas cinco anos.

Era irmão de Regina Ferreira (do supermercado) e deixou a filha, Tereza Carolina, 39, e o neto, Caliel, de quase dois anos.

O corpo será velado a partir do final da tarde desta terça na Funerária Vitoriana (na rua Marechal Deodoro, perto do Colégio Estadual Tiradentes), em Santo Antônio da Platina e sepultado nesta quarta-feira. 21, no Cemitério São João Batista, em Jacarezinho.