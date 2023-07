Morre Virgílio Leiteiro em SAP aos 103 anos

Platinense deixou 24 netos, 22 bisnetos e 4 tataranetos

O corpo de Virgílio Peracin (fotos) foi velado na Funerária São Carlos/Platinense de onde saiu neste domingo, dia 30, em torno de 10h15m para ser enterrado no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Plaina. A esposa, Nívea, faleceu há 22 anos.

Ele, que ficou conhecido como Virgílio Leiteiro, por conta da profissão, perdeu a vida às 11h40m após complicações de pneumonia.

Era muito conhecido, morador da Vila Claro, e no seu registro de nascimento consta coincidentemente a data 30 de julho. Só que o aniversário mesmo foi 29 de junho, inclusive com comemoração este ano. As informações são dos filhos Romildo da Farmácia(ex-vereador) e Zenaide.

Além dos dois, são mais sete filhos (Antônia, Divina Maria, Valéria, Isabel, Ana Maria, Osvaldo e Ovídio).

Deixou também 24 netos, 22 bisnetos e 4 tataranetos.