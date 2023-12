Mostra Pedagógica em JUNDIAÍ DO SUL

Na Escola Municipal Vilma Vieira Pereira Marques

Com muita alegria e criatividade foi realizada a 1° Mostra Pedagógica na Escola Municipal Prof° Vilma Vieira Pereira Marques, dos projetos realizados ao longo deste ano do Programa “União Faz a Vida” (PUFV) do Sicredi.

No período matutino foram apresentados os seguintes projetos :

– 1° A – Órgãos dos Sentidos -Prof° Marcia Conde

-2° A – Contando e Recontando Histórias -Prof° Larissa Beatriz Adão / Elaine Galdino

– 3 ° A – Jardim de Mel – Prof ° Ana Esméria

– 4 °A – Identidade em Fragmento- Prof° Rogéria S.Fraga Rosa

– 5 °A – Educação Financeira – Prof° Fernanda Marcelino

No período vespertino foram apresentados os seguintes projetos:

– 1 °B – Os guardiões da cidade -Prof° Cleidineia Zanelato

-2° B e 4° B – Boa Convivência – Prof° Sônia Regina Perole , Sandra Lanini ,Cleusa Josefa de Paula

3° B – Você não é igual a mim ! – Prof° Giane Benite

5 ° B – Meu Planeta – Prof° Valdirene Feliciano

5 ° B – Aprendizagem e desenvolvimento das Modalidades esportivas nos anos iniciais -Prof° Mateus Timoteo

A diretora Josiane Cipriano da S.Tonche e a coordenadora Lidiane Mariano S. Pereira ressaltam a importância de expor os projetos desenvolvidos durante o ano, valorizando as ações pedagógicas e integrando a participação da família e da comunidade.

Agradecem a todos que ajudaram na realização desta 1° Mostra Pedagógica, em especial Rosemary C. de Camargo, Jocimar A. de Souza (Secretária Municipal da Educação),Vânia Machado, e toda a equipe de apoio, agentes educacionais, merendeiras, auxiliares de limpeza e professores.